Şirketler rövanşlarını tenis kortlarına taşıyor

Bu yıl üçüncüsü gerçekleşecek olan Boss Cup 6-11 Haziran tarihlerinde Levent Tenis Kulübünde gerçekleşecek. Sektörlerinde öncü şirketlerin sponsor olduğu Boss Cup’ta karşı karşıya gelecek isimler ise yine bu şirketlerin yöneticileri ve temsilcileri.





Dünya çapında bir turnuvaya adım adım…



Levent Tenis Kulübünün kurucusu, genç girişimci Umut Üngör, Boss Cup için: “Yolculuğumuza uluslararası ölçekte tanınan ve bilinen bir turnuva hayaliyle başladık. Her geçen yıl daha çok katılımcısının katıldığı Boss Cup gelenekselleşme yolculuğunda bu yıl üçüncüsü gerçekleşiyor. Gelecek turnuvamızda dünyaca ünlü bir ismin gösteri maçıyla start vereceğiz.” Dedi.



Türkiye Tenis Federasyonu gözetiminde gerçekleşecek Boss Cup’ta yarışmacılar double, single ve ebeveyn çocuk kategorilerinde karşılaşacaklar. Boss Cup ödülleri sponsor şirketlerin hizmet ve ürünlerinden olurken beş günlük turnuva sırasında katılımcılar Levent Tenis Kulübünün tüm imkanlarından yararlanabilecekler.

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