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Bodrum’daki tenis turnuvasında kazananlara ödül

16 ülkeden sporcunun şampiyonluk için mücadele ettiği Bodrum'un profesyonel düzeydeki ilk turnuvası olan Hacı Esmer Avcı Tennis Cup, bünyesinde 12 adet tenis kortu barındıran Vogue Hotel Supreme Bodrum’da gerçekleşti.

Bodrum’daki tenis turnuvasında kazananlara ödül

THY, Rolls Royce, Vakko ve Power App’ın yan sponsor olduğu Ödüllü turnuvanın kadın tekler finalinde Irina Maria Bara’yı 6-4,6-4‘lük skorla yenen Maria Lourdes Carle şampiyon oldu.

Profesyonel düzeydeki 11‘inci şampiyonluğunu elde eden Arjantinli raket Carle’ye ve turnuvayı ikinci olarak tamamlayan Irina Maria Bara’ya kupalarını Türkiye Tenis Federasyonu Başkanı Cengiz Durmuş ve Vogue Hotel Supreme Bodrum Ceo’su Olga Toptygina takdim etti.

 

Bodrum’daki tenis turnuvasında kazananlara ödül

CANSEL ELÇİN TEBRİK ETTİ 

Ödül töreninde ünlü oyuncu Cansel Elçin’de yer alırken dereceye girenleri tebrik etti. Vogue Hotel Supreme Bodrum’un Yönetim Kurulu Başkanı Turan Avcı ilettiği mesajda; “Babaannesi Hacı Esmer Avcı adına ilkini düzenledikleri bu turnuvadaki amaçlarının gençlere destek olmak ve onların önünü açmak olduğunu belirtti.

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