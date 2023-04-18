Zeynep Tuğçe Bayat ile Cansel Elçin aşka geldi

Zeynep Tuğçe Bayat ile Cansel Elçin, İstanbul'da poz verdi.



Aynı kombini giyen ve gözlük takan ikili, karelere, "Görevimiz tehlike" notunu düştü.



Pozlara siyah kalp emojisi koyan çifte, binlerce beğeni geldi.



Çift, 2020 yılında nikah masasına oturmuştu.

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