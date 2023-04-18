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Zeynep Tuğçe Bayat ile Cansel Elçin aşka geldi

Zeynep Tuğçe Bayat ile Cansel Elçin, İstanbul Boğaz'da aşk pozu verdi. İşte haberin detayları...

Zeynep Tuğçe Bayat ile Cansel Elçin aşka geldi

Zeynep Tuğçe Bayat ile Cansel Elçin, İstanbul'da poz verdi.

Zeynep Tuğçe Bayat ile Cansel Elçin aşka geldi
Aynı kombini giyen ve gözlük takan ikili, karelere, "Görevimiz tehlike" notunu düştü.

Zeynep Tuğçe Bayat ile Cansel Elçin aşka geldi
Pozlara siyah kalp emojisi koyan çifte, binlerce beğeni geldi.

Zeynep Tuğçe Bayat ile Cansel Elçin aşka geldi
Çift, 2020 yılında nikah masasına oturmuştu.

 

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