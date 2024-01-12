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‘Şahane Hayatım’a Cansel Elçin konuk oluyor

Entrika ve heyecan dolu hikayesiyle izleyicileri her bölüm FOX’a kilitleyen Ay Yapım imzalı ‘Şahane Hayatım’a bu hafta yeni bir isim daha konuk oluyor. Geçtiğimiz hafta kadroya konuk olarak dahil olan Ece Uslu’dan sonra bu hafta heyecanla beklenen yeni bölümde Cansel Elçin ‘Ahmet’ karakteriyle izleyicilerle buluşacak.

‘Şahane Hayatım’a Cansel Elçin konuk oluyor

Ay Yapım’ın kadrosunda Hilal Altınbilek, Onur Tuna, Yiğit Özşener, Serkan Keskin, Nesrin Cavadzade, Sumru Yavrucuk, Gökçe Eyüboğlu ve Timur Acar gibi başarılı isimleri buluşturduğu ‘Şahane Hayatım’ dizisinin hikayesinde heyecan giderek yükseliyor.

‘Şahane Hayatım’a Cansel Elçin konuk oluyor

Şebnem, Onur, Mesut ve Melisa cephesinde durumlar iyice karışırken geçtiğimiz hafta diziye konuk olarak katılan Ece Uslu’nun ardından bu hafta da diziye ‘Ahmet’ karakteriyle Cansel Elçin konuk oluyor. Uslu’nun hayat verdiği ‘Ece’ Şebnem’in hayatının kötü gidişine farklı bir yön verirken ‘Ahmet’in olayların seyrini nasıl etkileyeceği sorusu ise yeni bölümde cevap bulacak.

‘Şahane Hayatım’a Cansel Elçin konuk oluyor

 

İzleyicileri ekran başına kilitleyecek bölümüyle ‘Şahane Hayatım’ 17 Ocak Çarşamba akşamı FOX’ta.

 

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