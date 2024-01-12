‘Şahane Hayatım’a Cansel Elçin konuk oluyor

Ay Yapım’ın kadrosunda Hilal Altınbilek, Onur Tuna, Yiğit Özşener, Serkan Keskin, Nesrin Cavadzade, Sumru Yavrucuk, Gökçe Eyüboğlu ve Timur Acar gibi başarılı isimleri buluşturduğu ‘Şahane Hayatım’ dizisinin hikayesinde heyecan giderek yükseliyor.

Şebnem, Onur, Mesut ve Melisa cephesinde durumlar iyice karışırken geçtiğimiz hafta diziye konuk olarak katılan Ece Uslu’nun ardından bu hafta da diziye ‘Ahmet’ karakteriyle Cansel Elçin konuk oluyor. Uslu’nun hayat verdiği ‘Ece’ Şebnem’in hayatının kötü gidişine farklı bir yön verirken ‘Ahmet’in olayların seyrini nasıl etkileyeceği sorusu ise yeni bölümde cevap bulacak.

İzleyicileri ekran başına kilitleyecek bölümüyle ‘Şahane Hayatım’ 17 Ocak Çarşamba akşamı FOX’ta.

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