Sirena Marine’in sürüdürülebilir sanat projesi ‘Art of Sirena’dan yeni yıl heyecanını denizlere taşıyan koleksiyon Sirena Marine, sanata olan tutkusunu sanatçıya olan desteğiyle birleştirerek sürdürülebilir ‘Art of Sirena’ projesi kapsamında yeni yıla özel yeni bir iş birliğine daha imza attı. Sirena Marine, ‘Art of Sirena’ kapsamında bu yıl DEYA’nın kurucuları Defne Arıkoğlu ve Yasmin Karamolla ile bir araya geldi. Genç ve yetenekli sanatçılar Sirena Yachts sahipleri için yeni yıl heyecanını denizlere taşıyan özel bir koleksiyon tasarladı.