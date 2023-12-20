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Sirena Marine’in sürüdürülebilir sanat projesi ‘Art of Sirena’dan yeni yıl heyecanını denizlere taşıyan koleksiyon

Sirena Marine, sanata olan tutkusunu sanatçıya olan desteğiyle birleştirerek sürdürülebilir ‘Art of Sirena’ projesi kapsamında yeni yıla özel yeni bir iş birliğine daha imza attı. Sirena Marine, ‘Art of Sirena’ kapsamında bu yıl DEYA’nın kurucuları Defne Arıkoğlu ve Yasmin Karamolla ile bir araya geldi. Genç ve yetenekli sanatçılar Sirena Yachts sahipleri için yeni yıl heyecanını denizlere taşıyan özel bir koleksiyon tasarladı.

Sirena Marine’in sürüdürülebilir sanat projesi ‘Art of Sirena’dan yeni yıl heyecanını denizlere taşıyan koleksiyon

Teknelerini tasarlarken ve üretirken bir sanat eseri gibi hassasiyet gösteren Sirena Marine, sanata olan tutkusunu sanatçıya olan desteğiyle birleştirerek iki yıl önce başlattığı ‘Art of Sirena’ projesi kapsamında yeni yıla özel yeni bir iş birliğine daha imza attı.   

Her yeni yılda yeni bir sanatçı ile keşifler yapmayı hedefleyen Sirena Marine, ‘Art of Sirena’ kapsamında bu yıl DEYA’nın kurucuları Defne Arıkoğlu ve Yasmin Karamolla ile bir araya geldi. Genç ve yetenekli sanatçılar Sirena Yachts sahipleri için yılbaşına özel bir koleksiyon tasarladı.  

Sirena Marine’in sürüdürülebilir sanat projesi ‘Art of Sirena’dan yeni yıl heyecanını denizlere taşıyan koleksiyon

Defne Arıkoğlu ve Yasmin Karamolla ortaklığının yarattığı DEYA; canlı renkler, asimetrik formlar ve çok amaçlı kullanım özelliklerini yansıtan üfleme cam eserleri, Sirena Yachts sahipleriyle buluşturuyor.  

Yetenekli sanatçıların, kendine özgü kişiliğini öne çıkaran ince işçilikle işlenmiş ve cam tekniğinin narinliği ile bezenmiş eserler, yılbaşının neşeli ruhunu beraberinde getiriyor ve yeni yıl heyecanını denize taşıyor.  

Ustalık ve özenle hazırlanan bu özel seçki, yılbaşında sanat tutkunu Sirena Yachts sahipleriyle buluşmak üzere sınırlı sayıda hazırlandı.

 

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