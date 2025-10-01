 Şira Sahilli'nin fit kalma sırrı

Şira Sahilli, Nişantaşı City's'de görüntülendi.

Fit haliyle dikkat çeken oyuncu, "Dikkat ediyorum. Çok fazla canımı acıtacak ve aç bırakacak şekilde değil de, yediğime ve içtiğime gün içinde dikkat ediyorum. Yemek yerken kısatlamıyorum kendimi... Annemden kalan bir şey var, sabah hiçbir şey yemeden önce yarım litre su içiyorum. Dengeliyorum gün içinde" dedi.

Evde kendisinin de yemek yaptığını söyleyen Sahilli, "Elim lezzetlidir. Sarma sararım. Hataylıyım. Arkadaşlarım, 'Elin lezzetli' diyorlar" diye konuştu.

Tenis oynayan oyuncu, "En son hocamla birlikte turnuvaya katıldık ve yarı finale çıktık. Zaten seviyemiz oraya kadardı. Benim için büyük motivasyon oldu. Senelerdir oynayan ve yarışan insanlar oluyor turnuvalarda... Hocamla gayet iyi gidiyoruz. Haftanın 3-4 gününü tenise zaman ayırıyorum" açıklamasını yaptı.



Yeni projeleri için ise Sahilli, "Bakalım. Şu an görüştüğümüz proje var. Bir film projesi netleşti" ifadelerini kullandı.

