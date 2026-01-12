  • Video Galeri Foto Galeri
Sinan Akçıl'dan Serkan Can'a övgü dolu destek

Sinan Akçıl, yıllar önce jüri koltuğunda oturduğu X Factor yarışmasından tanıdığı Serkan Can’ı kendi müzik programında ağırladı. Akçıl, yeni çalışmasıyla gündeme gelen genç şarkıcıya hem destek verdi hem de övgü dolu sözler söyledi.

2023 yılında Sinan Akçıl imzası taşıyan “Yağmur” şarkısını seslendiren Serkan Can’ın yeni projesine Alişan’la birlikte destek veren Akçıl, Can'ın sesini Tarkan’a benzetti. Ünlü müzisyen, “Tarkan’ın kaliteli bir kopyası gibi. Ben ona Singapurlu Tarkan diyorum” ifadelerini kullandı.

 

Serkan Can ise Sinan Akçıl’a olan teşekkürünü şu sözlerle dile getirdi: “Sinan Akçıl, hastalığım süresince de her zaman yanımdaydı. ‘Yağmur’ şarkısını bana hediye etmişti. Bu güzel şarkıya yakında akustik bir klip çekeceğiz.” Magazinel konulara yaptığı yorumlarla da sık sık gündeme gelen Sinan Akçıl, Cem Yılmaz'ın stand-up gösterisindeki “38 yaş” esprisine de değindi. Akçıl, “Espriye gülüp geçmek lazım. Amerika’daki stand-up gösterilerinde yapılanlar çok daha sert ve ofansif” dedi. Müzik dünyasında giderek artan yapay zekâ destekli şarkılar hakkında da konuşan Akçıl, şu değerlendirmede bulundu:

“Yapay zekâyı tamamen reddetmemek gerek. Aranje yaparken ben de kullanıyorum ama ortaya iğrenç şarkılar çıkıyor. Stüdyo müzisyenlerinin ve aranjörlerin işi zorlaştı ama bizim gibi söz ve müzik üreten sanatçılara her zaman ihtiyaç olacak.”

 

