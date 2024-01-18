 Sinan Akçıl'dan flaş açıklamalar! Hande Yener itirafı şaşırttı!

Kral Müzik Youtube kanalında gazeteci Serhat Tekin’in konuğu olan Sinan Akçıl kendisine sorulan sorulara çarpıcı cevaplar verdi. Röportajdan bazı başlıklar;

HANDE YENER DELİKANLI BİR KADINDIR

Serhat Tekin’in “ Aklında yeniden çalışsak güzel olur dediğin bir şarkıcı var mı? “ sorusuna Hande Yener cevabını veren Sinan Akçıl, “ Hande çok delikanlı bir kadındır. Hem özel hayatta hem de iş hayatında bir 2.5 yıl kadar beraberliğimiz oldu. Tek bir gün satmamıştır. Ayrıldıktan sonra bile kimse kimsenin arkasından konuşmamıştır. Şartlar böyle gerektirdi ve ayrı düştük ama yaptığımız şarkılar hala değerini bulmaya devam ediyor. Tekrar yan yana gelirsek aynı enerji ve tutku olur mu bilmiyorum ama Hande ile bir zamanların Sezen ve Onno’suyduk. Hem sesini hem de karakterini severim.” açıklamasını yaptı.

ÇOK ÜNLÜ BİR KADIN TARAFINDAN TERK EDİLDİM

Serhat Tekin’in “ İlişkilerinde hiç terk edildin mi?” sorusuna “ Bir kere çok büyük bir isim tarafından terk edildim. İlişkiden korktu ve baştan topa girmekten kaçtı. “ cevabını veren Sinan Akçıl, ikili ilişkilerde en çok duygu profesörü olmasına güvendiğini söyledi. Kendisinde şeytan tüyü olduğunu kabul eden Akçıl, “ İlişkilerimde gerçek beni tanıdıktan sonra beni çok sevmeyen hiç olmadı.” dedi.

ALEYNA, TÜRK HALKINA HİTAP ETTİĞİNİ HATIRLARSA BÜYÜK BİR YILDIZ OLUR

Serhat Tekin’in “ Aleyna Tilki’nin kariyerini nasıl değerlendiriyorsun ?” sorusuna Sinan Akçıl, “ Türkiye’de yaşadığını ve öncelikle dünyaya değil Türk halkına hitap ettiğini hatırlarsa çok büyük bir yıldız olur. Yoksa başka şeylere öykünerek yaşarsa onu üzerler Türkiye sınırları içerisinde. Daha önce konuştuk ama hiç çalışmadık henüz. Eğer Aleyna bana gelir ve teslim olursa enerjimizden başarılı işler ortaya çıkar.” cevabını verdi.

TARKAN’LA BİR SORUNUM YOK

Serhat Tekin’in “ Tarkan’la aranda bir sorun var mı? “ sorusuna “ Hayır hiç bir sorun yok. Büyük bir ses. Yıllar ve yaşı ilerledikçe Tarkan’ı hırslı biri olarak görmüyorum. O’nu bugüne kadar başardıklarının tadını çıkaran bir adam olarak görüyorum.” cevabını verdi.

İLİŞKİLERİMDE MAÇO BİR YANIM VAR

Serhat Tekin’in. “ Tutucu musun?” sorusuna “Muhafazakar bir dünyam var evet. İlişkilerimde maço bir yanım var. Brad Tatlıses diyebilirsin. Öyle bir karışım.” cevabını veren Akçıl, “ Kız arkadaşının kıyafetine karışır mısın?” sorusuna ise “ Biraz karışırım. Var öyle şeyler ne yapalım kroysak kroyuz” cevabını verdi.

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.