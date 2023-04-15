Simge Ünal, Metropol İstanbul'da görüntülendi. Tek başına geldiği alışveriş merkezinde mağazaları dolaşarak alışveriş yapan ünlü model, mağaza çıkışı gazetecilere poz vermeyi ihmal etmedi.

Yakın zamanda tatile gideceğini ve o yüzden eksiklerini tamamladığını belirten Ünal, gazetecilerin alışverişiyle ilgili ve Çağla Şıkel'in geçtiğimiz günlerde medyaya yansıyan 200 bin TL'lik ayakkabıyı yurt dışına sorduracağı haberleri sorulması üzerine konuştu. Ünal, "Parası olan verir diye düşünüyorum. Ama ben kendimi mutlu etmek için alırdım, kesinlikle vazgeçmezdim" dedi.

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.