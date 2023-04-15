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Simge Ünal'ın 200 bin TL'lik ayakkabıyla ilgili cevabı gündem oldu

Ünlü model Simge Ünal, Çağla Şıkel'in 200 bin TL'lik ayakkabıyı yurt dışına sorduracağı haberleri sorulması üzerine verdiği cevapla gündem oldu. İşte haberin detayları...

Simge Ünal'ın 200 bin TL'lik ayakkabıyla ilgili cevabı gündem oldu

Simge Ünal, Metropol İstanbul'da görüntülendi. Tek başına geldiği alışveriş merkezinde mağazaları dolaşarak alışveriş yapan ünlü model, mağaza çıkışı gazetecilere poz vermeyi ihmal etmedi.

Simge Ünal'ın 200 bin TL'lik ayakkabıyla ilgili cevabı gündem oldu

Yakın zamanda tatile gideceğini ve o yüzden eksiklerini tamamladığını belirten Ünal, gazetecilerin alışverişiyle ilgili ve Çağla Şıkel'in geçtiğimiz günlerde medyaya yansıyan 200 bin TL'lik ayakkabıyı yurt dışına sorduracağı haberleri sorulması üzerine konuştu. Ünal, "Parası olan verir diye düşünüyorum. Ama ben kendimi mutlu etmek için alırdım, kesinlikle vazgeçmezdim" dedi.

Simge Ünal'ın 200 bin TL'lik ayakkabıyla ilgili cevabı gündem oldu

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