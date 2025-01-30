Simge Tertemiz yılın makyaj trendlerini tanıttı

Bir önceki koleksiyonunu tüm Türkiye'yi yasa boğan depremin hemen öncesinde çıkaran Uğur Arslan, 10. yıl özel koleksiyonunu 4 Şubat’ta Hatay'ın İskenderun ilçesinde düzenleyeceği tanıtımla piyasaya süreceğini söyledi.

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