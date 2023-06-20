Simge Sağın ve Sefo sürpriz bir proje için bugün bir araya geldi. Son dönemde fenomen şarkılara imza atan ikilinin, buluşması hayranlarını da heyecanlandırdı.



İkilinin fanları, "Herhalde yeni şarkı geliyor ve seninin düet olur" yorumunda bulundu.

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