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Simge Sağın ve Sefo'dan sürpriz proje

Ünlü şarkıcı Simge Sağın ve Sefo sürpriz proje buluşması... İşte haberin detayları...

Simge Sağın ve Sefo'dan sürpriz proje

Simge Sağın ve Sefo sürpriz bir proje için bugün bir araya geldi. Son dönemde fenomen şarkılara imza atan ikilinin, buluşması hayranlarını da heyecanlandırdı.

Simge Sağın ve Sefo'dan sürpriz proje
İkilinin fanları, "Herhalde yeni şarkı geliyor ve seninin düet olur" yorumunda bulundu.

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