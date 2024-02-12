 Simge Sağın sevgilisini açıkladı

Hayranlarının büyük bir sabırsızlıkla beklediği yeni şarkısına İtalya, Milano’da klip çeken Simge Sağın,

konser maratonuna önceki gün İstanbul Jolly Joker Arena’da devam etti.

Versace imzalı kıyafetliyle göz dolduran Simge konserden fotograflarını sosyal medya hesabında ‘Müzik tek kurtarıcım benim, tek sevgilim, sığınağım’ notuyla paylaştı.

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