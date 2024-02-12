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Simge Sağın sevgilisini açıkladı

Ünlü şarkıcı Simge Sağın sevgilisini açıkladı. İşte detaylar...

Simge Sağın sevgilisini açıkladı

Hayranlarının büyük bir sabırsızlıkla beklediği yeni şarkısına İtalya, Milano’da klip çeken Simge Sağın,

 Simge Sağın sevgilisini açıkladı

konser maratonuna önceki gün İstanbul Jolly Joker Arena’da devam etti.

Simge Sağın sevgilisini açıkladı

Versace imzalı kıyafetliyle göz dolduran Simge konserden fotograflarını sosyal medya hesabında ‘Müzik tek kurtarıcım benim, tek sevgilim, sığınağım’ notuyla paylaştı.

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