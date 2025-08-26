 Simge Sağın istismara uğradığını itiraf etti

Simge Sağın, çocukken istismara uğradığını söyledi.



Şarkıcı, "Maalesef çocuk yaşta yaşadım. Çocuktum, küçüktüm. Korktum, susutuk ve sustuk. Biz sustukça melek yüzlü şeytanlar çoğaldı. Artık gün değişti. Kız kardeşlerim korkmayın, susmayın" dedi.

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.