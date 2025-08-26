 Simge Sağın istismara uğradığını itiraf etti

  • Video Galeri Foto Galeri
Simge Sağın, çocukken istismara uğradığını söyledi.

Şarkıcı, "Maalesef çocuk yaşta yaşadım. Çocuktum, küçüktüm. Korktum, susutuk ve sustuk. Biz sustukça melek yüzlü şeytanlar çoğaldı. Artık gün değişti. Kız kardeşlerim korkmayın, susmayın" dedi.

