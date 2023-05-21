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Simge Sağın'ın sahne kombini beğeni topladı

Ünlü şarkıcı Simge Sağın, yine sahne kombiniyle adından söz ettirdi. İşte haberin detayları...

Simge Sağın'ın sahne kombini beğeni topladı

Simge Sağın, sahne kombinleriyle konuşulmaya devam ediyor. Sesi kadar sahne kombinleriyle de sık sık gündem olan şarkıcı, yine adından söz ettirdi.

Simge Sağın'ın sahne kombini beğeni topladı
Sağın, dün akşam İzmir Ooze Venüe'de izleyici karşısına çıktı.

Simge Sağın'ın sahne kombini beğeni topladı
Şarkıcı, kombini yine sosyal medyada gündem oldu.

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