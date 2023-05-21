Simge Sağın, sahne kombinleriyle konuşulmaya devam ediyor. Sesi kadar sahne kombinleriyle de sık sık gündem olan şarkıcı, yine adından söz ettirdi.



Sağın, dün akşam İzmir Ooze Venüe'de izleyici karşısına çıktı.



Şarkıcı, kombini yine sosyal medyada gündem oldu.

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.