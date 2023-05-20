Simge Sağın iki konser

Simge, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı coşkusunu Milas ve Marmaris’te arka arkaya verdiği 2 konser ile kutladı.

Simge, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı coşkusunu ilk Milas’ta Milas Atapark Meydanında ardından da Marmaris’te Grand Yazıcı Club Turban Termal ’da şarkıları ile kendisini dinlemeye gelenlere unutulmaz 2 konser yaşatarak sahne ’de kutladı.

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.