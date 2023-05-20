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Simge Sağın iki konser

Ünlü şarkıcı 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı’nda iki konser verdi. İşte detaylar...

Simge Sağın iki konser

Simge, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı coşkusunu Milas ve Marmaris’te arka arkaya verdiği 2 konser ile kutladı.

Simge Sağın iki konser

Simge, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı coşkusunu ilk Milas’ta Milas Atapark Meydanında ardından da Marmaris’te Grand Yazıcı Club Turban Termal ’da şarkıları ile kendisini dinlemeye gelenlere unutulmaz 2 konser yaşatarak sahne ’de kutladı.

Simge Sağın iki konser

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