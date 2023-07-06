Simge Sağın'dan ters köşe... Son dönemin en popüler şarkılarında imzası bulunan Simge Sağın ve Ozan Bayraşa şimdi de house music tarzında yaptıkları “Çapkınca” ile müzik dünyasına yeniliklerle dolu bir yaz getirdi…

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Bugüne kadar “Aşkın Olayım”, “Üzülmedin mi?”, “Yankı”, “Harcandıkça” gibi dillere dolanan birçok hit olmuş şarkıyı dinleyicisiyle buluşturan Simge müzikal yolculuğuna farklı tarzlarla devam ediyor.

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