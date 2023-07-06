Simge Sağın'dan ters köşe...

Bugüne kadar “Aşkın Olayım”, “Üzülmedin mi?”, “Yankı”, “Harcandıkça” gibi dillere dolanan birçok hit olmuş şarkıyı dinleyicisiyle buluşturan Simge müzikal yolculuğuna farklı tarzlarla devam ediyor.
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