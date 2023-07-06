  • Video Galeri Foto Galeri
SnobMagazin.com

Simge Sağın'dan ters köşe...

Son dönemin en popüler şarkılarında imzası bulunan Simge Sağın ve Ozan Bayraşa şimdi de house music tarzında yaptıkları “Çapkınca” ile müzik dünyasına yeniliklerle dolu bir yaz getirdi…

Simge Sağın'dan ters köşe...

Bugüne kadar “Aşkın Olayım”, “Üzülmedin mi?”, “Yankı”, “Harcandıkça” gibi dillere dolanan birçok hit olmuş şarkıyı dinleyicisiyle buluşturan Simge müzikal yolculuğuna farklı tarzlarla devam ediyor.

Simge Sağın'dan ters köşe...

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.
  • 0
    BEĞENMEDİM
  • 0
    GÜLDÜM
  • 0
    ALKIŞ
  • 0
    BEĞENDİM
  • 0
    ŞAŞIRDIM
  • 0
    ÜZÜLDÜM
  • 0
    KIZDIM
  • 0
    SEVDİM

Yorumlar (0)

Bu içerik ile henüz yorum yazılmamış

İlginizi Çekebilir

Simge Sağın 'Harcandığını' söyledi
  Magazin

Simge Sağın 'Harcandığını' söyledi

Adı birçok kişiyle anılan Simge Sağın'dan aşk açıklaması
  Magazin

Adı birçok kişiyle anılan Simge Sağın'dan aşk açıklaması

Eski sevgililer Simge Sağın ve Ozan Bayraşa yeniden bir arada
  Magazin

Eski sevgililer Simge Sağın ve Ozan Bayraşa yeniden bir arada

Simge Sağın ve Sefo'dan sürpriz proje
  Magazin

Simge Sağın ve Sefo'dan sürpriz proje

Simge Sağın Gaziantep'te sahne aldı
  Magazin

Simge Sağın Gaziantep'te sahne aldı

Simge Sağın'ın fenomen şarkısı Aşkın Olayım bakın önce hangi şarkıcıya gitmiş?
  Magazin

Simge Sağın'ın fenomen şarkısı Aşkın Olayım bakın önce hangi şarkıcıya gitmiş?