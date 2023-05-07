  • Video Galeri Foto Galeri
SnobMagazin.com

Simge Sağın'dan aşk itirafı

Son dönemde adı birçok kişiyle anılan Simge Sağın'dan aşk itirafı geldi. İşte haberin detayları...

Simge Sağın'dan aşk itirafı

Simge Sağın, önceki akşam sahne de efsane şarkısı "Aşkın Olayım"ı söylemeden önce yalnız olduğunu şöyle anlattı.

 Simge Sağın'dan aşk itirafı

Adı birçok kişiyle anılan şarkıcı, "Bu kadar kalabalık bir dünyada birini bulamamak da büyük bir başarı. Bu şarkıyı bu kadar söyleyip, sevgilimin olmaması da büyük başarı" dedi.

Simge Sağın'dan aşk itirafı

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.
  • 0
    BEĞENMEDİM
  • 0
    GÜLDÜM
  • 0
    ALKIŞ
  • 0
    BEĞENDİM
  • 0
    ŞAŞIRDIM
  • 0
    ÜZÜLDÜM
  • 0
    KIZDIM
  • 0
    SEVDİM

Yorumlar (0)

Bu içerik ile henüz yorum yazılmamış

İlginizi Çekebilir

Simge Sağın adının aşk dedikodusuna karıştığı Mauro Icardi ile ilgili flaş açıklamalarda bulundu
  Magazin

Simge Sağın adının aşk dedikodusuna karıştığı Mauro Icardi ile ilgili flaş açıklamalarda bulundu

Hadise’den anlamı büyük konser
  Magazin

Hadise’den anlamı büyük konser

Sinan Akçıl’dan İzmir çıkarması
  Magazin

Sinan Akçıl’dan İzmir çıkarması

Tarkan'dan birlik mesajı
  Magazin

Tarkan'dan birlik mesajı

Cem Adrian'dan muhteşem konser
  Magazin

Cem Adrian'dan muhteşem konser

Sefo uyku problemini bakın nasıl çözdü?
  Magazin

Sefo uyku problemini bakın nasıl çözdü?