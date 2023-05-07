 Simge Sağın'dan aşk itirafı

Simge Sağın, önceki akşam sahne de efsane şarkısı "Aşkın Olayım"ı söylemeden önce yalnız olduğunu şöyle anlattı.

Adı birçok kişiyle anılan şarkıcı, "Bu kadar kalabalık bir dünyada birini bulamamak da büyük bir başarı. Bu şarkıyı bu kadar söyleyip, sevgilimin olmaması da büyük başarı" dedi.

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