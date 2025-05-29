Dört yıldır kanserle mücadele eden ve durumu kötüye giden Şimal, hastanede yaşam mücadelesi veriyor.



4 Mayıs'ta rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan Şimal, yoğun bakımda tedavi altına alındı. Daha önce üç kez hastalığı metastaz yapan Şimal'in durumu kötüye gitti.

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