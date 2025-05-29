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Şimal yoğun bakımda tedavi altına alındı

Şimal yoğun bakımda tedavi altına alındı. İşte detaylar...

Şimal yoğun bakımda tedavi altına alındı

Dört yıldır kanserle mücadele eden ve durumu kötüye giden Şimal, hastanede yaşam mücadelesi veriyor.

Şimal yoğun bakımda tedavi altına alındı
4 Mayıs'ta rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan Şimal, yoğun bakımda tedavi altına alındı. Daha önce üç kez hastalığı metastaz yapan Şimal'in durumu kötüye gitti.

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