Silmo Award İstanbul 2024 ödülleri sahiplerini buldu

Bu yıl Mustafa Sandal, Danilo Zanna ve olimpiyat şampiyonu Yusuf Dikeç gibi ünlü isimlerin damga vurduğu fuarın finalinde yenilikçi tasarımlar, üstün kalite ve yaratıcı çözümler üreten firmalar ödüllendirildi.

Gökhan Şahinler ve Banu Baran’ın ev sahipliğinde gerçekleşen törende Alya ve Yılmaz Kunt gibi ünlü isimler ile yerli ve yabancı sektör liderleri de hazır bulundu. Gala, katılımcılardan büyük alkış alırken, görkemli organizasyon yılın en unutulmaz anlarına sahne oldu.

“Gözlüğe Dair Her Şey” mottosuyla bu yıl 11. kez düzenlenen bu prestijli gecede 5 ana kategori ve alt başlıkları olmak üzere toplam 8 dalda ödüllerini sahipleriyle buluşturdu.

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