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Silmo Award İstanbul 2024 ödülleri sahiplerini buldu

Optik sektörünün en prestijli etkinliklerinden biri olan Silmo İstanbul Optik Fuarı, bu yıl da sektörün öncü isimlerini ve yenilikçi projelerini taçlandırdığı “Silmo Award İstanbul 2024” ile büyük bir geceye imza attı. Göz alıcı ödül töreni, Sheraton İstanbul Ataköy’de gerçekleştirilen özel bir gala ile optik dünyasının yıldızlarını bir araya getirdi.

Silmo Award İstanbul 2024 ödülleri sahiplerini buldu

Bu yıl Mustafa Sandal, Danilo Zanna ve olimpiyat şampiyonu Yusuf Dikeç gibi ünlü isimlerin damga vurduğu fuarın  finalinde yenilikçi tasarımlar, üstün kalite ve yaratıcı çözümler üreten firmalar ödüllendirildi. 

Silmo Award İstanbul 2024 ödülleri sahiplerini buldu

Gökhan Şahinler ve Banu Baran’ın ev sahipliğinde gerçekleşen törende Alya ve Yılmaz Kunt gibi ünlü isimler ile yerli ve yabancı sektör liderleri de hazır bulundu. Gala, katılımcılardan büyük alkış alırken, görkemli organizasyon yılın en unutulmaz anlarına sahne oldu.

Silmo Award İstanbul 2024 ödülleri sahiplerini buldu

“Gözlüğe Dair Her Şey” mottosuyla bu yıl 11. kez düzenlenen bu prestijli gecede 5 ana kategori ve alt başlıkları olmak üzere toplam 8 dalda ödüllerini sahipleriyle buluşturdu.

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