 Sıla Türkoğlu'ndan annelik itirafı!

Ahmet Mümtaz Taylan, NTV ekranlarında her çarşamba ekrana gelen Empati'de, oyuncu Sıla Türkoğlu'nu konuk etti. Yapımcılığını BBO Yapım Şafak Bakkalbaşıoğlu ve Mahperi Altun Uçar'ın üstlendiği programda Ahmet Mümtaz Taylan, konuklarına yaşanmış, haberlere konu olmuş insan hikayelerini anlatıyor ve "sen olsan ne yapardın" diye soruyor.

Empati'de Ahmet Mümtaz Taylan'ın konuğu, Kızılcık Şerbeti'nde birlikte kamera karşısına geçtiği Sıla Türkoğlu oldu.

EVİMDE YEMEK YİYEBİLSEM ÇOK HOŞUMA GİDECEK

Sıla Türkoğlu, tüm zamanını dizi setinin aldığını söyleyerek, tatil isteğinin olmadığını, kendisine zaman ayırabilse bile mutlu olacağını ifade ederek: "Hayatımın büyük çoğunluğu sette geçiyor. Tatilden ziyade özlem duyduğum şey kendime vakit ayırmak. Evimde de yemek yesem, evimde de oturabilsem çok hoşuma gidecek" dedi

İNSANLARA KARŞI HEP MESAFELİYİM

Sıla Türkoğlu, insanlara karşı hep bir mesafesi olduğunu ve bunun kaynağının ne olduğunu bilmediğini söyleyerek şunları söyledi: "Dostum var, arkadaşım var, daha sosyalim artık ama, insanlara karşı her zaman bir sınırım var. Bunu neden böyle yaptım bilmiyorum ama, mesafeliyim. Bir derdim var mesela, bilmezsin. Hiç kimseye söylemem, paylaşmam. Büyüklerimin olduğu ortamda dinleyen biriyim, sivrilen biri değilim."

ARTIK YORUMLARA TAKILMIYORUM

Oyunculuğa ilk başladığı dönemlerde sosyal medyada kendisine yazılan yorumları okuduğunu ve etkilendiğini söyleyen Sıla Türkoğlu, artık yorumlara takılmadığını söyledi: "Sektöre ilk başladığımda yorum okuyordum. Artık yorumlara takılmıyorum. Saldırılara çok kulak vermemeyi tercih ediyorum. Ama yapıcı eleştirilere çok açık bir insanım."



SEVGİLİSİ ATA YILDIZ İLE NASIL TANIŞTIKLARINI İLK KEZ ANLATTI: NİŞANLANDI DEDİLER YALAN!

"Ata, ilişkimizin 2. haftasında benim annem ve babamla tanışmak zorunda kaldı. Köpeğim İzmir'deydi, biz de Bodrum'daydık, İstanbul'a dönerken uğrayıp almak zorunda kaldık. Bizimkiler da 'aaaa yemek yeyin" felan dediler. Ben de onun ailesiyle tanıştım. Ama sosyal medyadaki bir fotoğrafla 'nişanlandılar' yazıldı, onlar yalan. Ata, işletmeci, esnaf. Aynı zamanda da dijital ajansı var.

ANNE OLMAK İSTİYORUM

Anne olmak istiyorum, aile kavramını seviyorum ama, çocukla alakası yok ailenin. Bir kişi de senin yuvan olabilir, bendeki aile kavramı yuva olmak, ait hissetmek birine...

ATA İLE TANIŞTIĞIMIZDA BENİM HAYATIMDA BAŞKA BİRİSİ VARDI

Ata; 2 sene önce tesadüfle, ben onun dükkanına gidiyordum, kahveci, kahvaltı dükkanı. Sonra kendisi geldi masaya, hoşgeldiniz felan dedi, orada tanıştık. Bir yandan da dijital işler yaptığı için, sosyal medyada beni takip etti. O esnada benim hayatımda biri var. Aylar sonra, ilişkim bitiyor, sürekli de gittiğim bir yer olduğu için, Ata vardı tanışmıştık dedim, bize yardımcı olur felan diyorum, bir bakıyorum o beni takip ediyor zaten, takibine geri dönüyorum, sonra yine 4-5 kadar görüşmüyoruz, Bodrum'da kampa gidiyorum, o kampta da o kadar yalnızım ki, onlar da oradalar, bir kahve içelim, buluşuyoruz..."

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