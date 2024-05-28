Sıla Harbiye'ye seyirci korosu ile başladı

Kral Pop Radyo medya sponsorluğundaki konserde şık tarzıyla çıkarak dikkatleri çeken sanatçı, şarkılarıyla sevenlerini mest etti. ‘’Ziyan’’ şarkısı ile İstanbulluları selamlayan sanatçıya hayranları gece boyunca eşlik etti.

Sıla, ''Yan benimle'' şarkısını söylemeye başladıktan sonra mikrofonu seyirciye uzatarak şarkının tamamını adeta koro halinde söyleyen 5 bin kişilik Harbiye Açıkhava seyircisinden dinledi. ''Yazdığım şarkıları sizden dinlemek çok iyi geliyormuş. Sanatçı için en önemli olan bu muhteşem kalabalığı bir arada bulmaktır.'' dedi.

KerkiSolfej Harbiye Açıkhava konserlerine; 28 Mayıs Sıla, 29 Mayıs Çarşamba Berkay, 30 Mayıs Perşembe Erol Evgin, 31 Mayıs Cuma ve 1 Haziran Cumartesi Dolu Kadehi Ters Tut, 2 Haziran Pazar ve 3 Haziran Pazartesi Buray, 4 Haziran Salı Ferhat Göçer ‘Senfonik’, 17 Haziran Pazartesi Selda Bağcan ‘Senfonik’ ve 28 Temmuz Pazar Nilüfer ile devam edecek.

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