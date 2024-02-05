Sıla’dan gazino gecesi

Pop müziğin en çok biletli konser veren sanatçılarından Sıla, geçen yıl Günay’da başladığı gazino sahnesinde de fırtına gibi esmeye devam ediyor.



Geçtiğimiz cuma akşamı İstanbul Günay’ı dolduran sanatçı hayranlarına muhteşem bir gece yaşattı.



Giydiği pullu sahne kıyafetiyle adeta göz kamaştırdı.



30 şarkıdan oluşan özel gazino repertuvarı ile sahne alan Sıla ertesi gün de Ankara Günay’da muhteşem Ankara seyircisini şarkılarıyla mest etti. Sıla 14 Şubat Sevgililer Günü’nde Zorlu PSM’de seyircisiyle buluşacak.

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.