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Sibel Taşçıoğlu, Kızılcık Şerbeti dizisinden gönderildi mi? Taşçıoğlu, o yoruma sessiz kalmadı!

Sibel Taşçıoğlu, Kızılcık Şerbeti dizisinden gönderildi mi? Taşçıoğlu, o yoruma sessiz kalmadı! İşte detaylar...

Sibel Taşçıoğlu, Kızılcık Şerbeti dizisinden gönderildi mi? Taşçıoğlu, o yoruma sessiz kalmadı!

Sibel Taşçıoğlu, üç senedir yer aldığu Kızılcık Şerbeti dizisine veda etti. Pembe karakterine hayat veren oyuncu, diziden ayrıldı.

 Sibel Taşçıoğlu, Kızılcık Şerbeti dizisinden gönderildi mi? Taşçıoğlu, o yoruma sessiz kalmadı!

Hayatında ilk kez doğum günü kutlayan Pembe, kendisine yapılan pastayı yiyerek zehirlendi. Pembe'nin yediği pastanın içine Işıl (Ece İrtem) tarafından zehir koyuldu. Dizinin son sahnelerinde fenalaşan Pembe, kaldırıldığı hastanede öldü.

Sibel Taşçıoğlu, Kızılcık Şerbeti dizisinden gönderildi mi? Taşçıoğlu, o yoruma sessiz kalmadı!

Bu sahne sosyal medyada tartışma konusu yarattı.

Sibel Taşçıoğlu, Kızılcık Şerbeti dizisinden gönderildi mi? Taşçıoğlu, o yoruma sessiz kalmadı!
Bu durumdan sonra Bekir Aksoy da senaryoya gönderme yaptı. Aksoy, Yasak Elma dizisinde cebindeki akrebin sokması sonucu diziye veda etmişti.

Sibel Taşçıoğlu, Kızılcık Şerbeti dizisinden gönderildi mi? Taşçıoğlu, o yoruma sessiz kalmadı!
Durumu ti'ye alan Aksoy, "Pastada akrep varmış" göndermesinde bulundu. Taşçıoğlu'nun Aksoy'un hikayesini paylaşıp, Bekircim diye karşılık vermesi ise, 'Diziden kırgın ayrıldı' yorumlarına neden oldu.

Sibel Taşçıoğlu, Kızılcık Şerbeti dizisinden gönderildi mi? Taşçıoğlu, o yoruma sessiz kalmadı!
Yasak Elma gibi Kızılcık Şerbeti'ni Melis Civelek kaleme alıyor.

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