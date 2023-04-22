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Sibel Can sahnesinde çocukları ağırladı

Ünlü şarkıcı Sibel Can, bayramın ilk günü Kıbrıs'ta sahne aldı. Ünlü oyuncu, sahnesine çocukları çıkardı. İşte detaylar...

Sibel Can sahnesinde çocukları ağırladı

 

Sibel Can, Ramazan Bayramı'nın ilk günü Kıbrıs Les Ambasador Otel'de sevenleriyle kucaklaşarak, muhteşem bir konsere imza attı.

Sibel Can sahnesinde çocukları ağırladı

Amor Gariboviç'in bayram için özenle hazırladığı siyah elbisesi içinde muhteşem görünen Sibel Can, dinleyicilerine özel bir müzik şöleni hediye etmiş oldu.

Sibel Can sahnesinde çocukları ağırladı

Salondaki tüm misafirlerin çocuklarını sahneye davet ederek, onlarla şarkılar söyleyen sanatçı, bu sürprizi ile uzun süre alkışlandı.

Sibel Can sahnesinde çocukları ağırladı

Şarkı aralarında dinleyicileriyle sohbet etmeyi de ihmal etmeyen Sibel Can, "Böyle güzel bir bayram akşamı sahnede sizlerle buluşmak benim için de unutulmaz. Herkese sevdikleriyle birlikte, sağlıklı, huzurlu bayramlar diliyorum. Sizlerin alkışları benim için bayram" dedi.

 Sibel Can sahnesinde çocukları ağırladı

Geçtiğimiz hafta 'Karakol' adlı yeni şarkısıyla sevenlerinin karşısına çıkan Sibel Can, kısa sürede dinlenme listelerinde en üstlerde yer almayı başarmıştı. Hit olmuş parçalarına bir yenisini daha ekleyen Sibel Can, bu başarısını da kutlayarak çifte bayram yapmış oldu.

Sibel Can sahnesinde çocukları ağırladı

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