Sibel Can'dan dava...

Akşam'dan Neslihan Keskin'in haberine göre; Şarkıcı Sibel Can, 'Türk Sanat Müziği' isimli albümünde yer alan 12 eseri izinsiz ve hukuka aykırı şekilde dijital mecralarda kullandığı iddiasıyla Raks Müzik Şirketi'ne dava açtı.

Maddi ve manevi zarara uğradığını öne süren ünlü sanatçı, izinsiz kullanımın durdurulmasını ve haksız tecavüzün önlenmesini istedi.

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