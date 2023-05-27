Sibel Can'ın kıyafeti bakın neye benzetildi?

Sibel Can, Kanal D'de ekrana gelen Şarkılar Bizi Söyler programında giydiği kıyafetle gündem oldu.



Şarkıcı, Hakan Altun ile Hüsnü Şenlendiri ile kamera karşısına geçtiği programda giydiği kıyafet kısa sürede Twitter'dan En Çok Konuşulanlar listesine girdi.



Bazı Twitter kullanıcıları Can'ın elbisesini bidona benzetti.



Can'ın elbisesi birçok kullanıcı tafarından eleştirildi.

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