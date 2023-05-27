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Sibel Can'ın kıyafeti bakın neye benzetildi?

Ünlü şarkıcı Sibel Can'ın Şarkılar Bizi Söyler programında giydiği kıyafetle gündem oldu. İşte detaylar...

Sibel Can'ın kıyafeti bakın neye benzetildi?

Sibel Can, Kanal D'de ekrana gelen Şarkılar Bizi Söyler programında giydiği kıyafetle gündem oldu.

Sibel Can'ın kıyafeti bakın neye benzetildi?
Şarkıcı, Hakan Altun ile Hüsnü Şenlendiri ile kamera karşısına geçtiği programda giydiği kıyafet kısa sürede Twitter'dan En Çok Konuşulanlar listesine girdi.

Sibel Can'ın kıyafeti bakın neye benzetildi?
Bazı Twitter kullanıcıları Can'ın elbisesini bidona benzetti.

Sibel Can'ın kıyafeti bakın neye benzetildi?
Can'ın elbisesi birçok kullanıcı tafarından eleştirildi.

Sibel Can'ın kıyafeti bakın neye benzetildi?

 

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