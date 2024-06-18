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Sibel Can'ın Kıbrıs tarzı...

Ünlü şarkıcı Sibel Can'ın Kıbrıs tarzı... İşte detaylar...

Sibel Can'ın Kıbrıs tarzı...

Ünlü sanatçı Sibel Can Kurban Bayramı’nın ikinci günü Kıbrıs Girne’de yer alan Chamada Prestige Hotel’de sevenleriyle buluştu.

 Sibel Can'ın Kıbrıs tarzı...

Efsane Sibel Can sahnesini bayram misafirlerine bir kez daha yaşatan ünlü sanatçı, "Tüm sevdikleriniz ile birlikte, sağlıklı ve neşeli nice bayramlar diliyorum. Her gününüz bayram coşkusuyla ve müzik dolu geçsin" diyerek tüm sevenlerinin bu özel gecesini kutladı.

 Sibel Can'ın Kıbrıs tarzı...

Gecede, birbirinden güzel eserleri eşsiz yorumu ile okuyan ünlü sanatçı,

Sibel Can'ın Kıbrıs tarzı...
sevenlerine unutulmaz anlar yaşattı.

 

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