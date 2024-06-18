 Sibel Can'ın Kıbrıs tarzı...

Ünlü sanatçı Sibel Can Kurban Bayramı’nın ikinci günü Kıbrıs Girne’de yer alan Chamada Prestige Hotel’de sevenleriyle buluştu.

Efsane Sibel Can sahnesini bayram misafirlerine bir kez daha yaşatan ünlü sanatçı, "Tüm sevdikleriniz ile birlikte, sağlıklı ve neşeli nice bayramlar diliyorum. Her gününüz bayram coşkusuyla ve müzik dolu geçsin" diyerek tüm sevenlerinin bu özel gecesini kutladı.

Gecede, birbirinden güzel eserleri eşsiz yorumu ile okuyan ünlü sanatçı,



sevenlerine unutulmaz anlar yaşattı.

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.