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Shoemol Nişantaşı şubesini ünlü isimlerin katılımıyla açtı

Kadın girişimciler Nilgün Toktaş ve Aslı Manav’ın kurucusu olduğu SHOEMOL, 3. şubesini Nişantaşı’nda açtı. Önceki gün gerçekleşen yeni şube açılış davetine cemiyet ve iş dünyasından çok sayıda isim katıldı.

Shoemol Nişantaşı şubesini ünlü isimlerin katılımıyla açtı

Uzun yılların sektör tecrübesini 4 yıl önce kurdukları SHOEMOL markasına taşıyan Nilgün Toktaş ve Aslı Manav Yeşilyurt ve Bağdat Caddesi’nden sonra yeni şubelerini Nişantaşı’nda açarak, dostlarıyla büyümelerinin sevincini paylaştı.

Shoemol Nişantaşı şubesini ünlü isimlerin katılımıyla açtı

Hakiki deri kullanılarak yerli üretim tasarım ayakkabı ve çantalar sunan SHOEMOL, ergonomik, konforlu ve modern tasarımlarıyla dikkat çekiyor. Ayakkabı ve çanta tasarımlarında ayak ve omurga sağlığını ön planda tutan marka trendleri insan sağlığına göre uyarlıyor. Tasarımları iki kadın girişimciye ait olan markanın a’dan z’ye her aşamasında bulunan Nilgün Toktaş ve Aslı Manav, her bir detayı titizlikle takip ediyor.

Shoemol Nişantaşı şubesini ünlü isimlerin katılımıyla açtı

SHOEMOL Nişantaşı şubesi açılış davetine katılan isimler arasında Aslı Gümüşel, Suzan Şen, Aylin İşcan Yener, Ebru Uygun, Ece Kıral, Nalan Aksoy, Nahide Demir- Eda Atalay, Nilüfer Dinsel, Itır Sevinçli, Tanju Babacan, gibi ünlü isimlerde vardı.

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