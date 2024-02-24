Sezon sonu büyük NetWork indirimi başladı

Sonbahar / Kış sezon sonu büyük indirimdeki trend parçalar NetWork mağazalarında ve online kanallarda sizi bekliyor.

Deri tasarımlar, mont, kaban, kazak, pantolon, etek gibi gardırobunuzun olmazsa olmazları şubat ayı boyunca özel indirimlerle kış stilinizi yükseltiyor.

Tekstil ürünlerinin yanı sıra ayakkabı, çanta ve aksesuarlarda da geçerli kış indirimleri gözünüze kestirdiğiniz zamansız parçaları tamamlamanıza olanak sağlıyor.

Stilinizi yükseltirken, mağazalardaki personellerin stil danışmanlığından yararlanabilir ve farklı bir NetWork deneyimi yaşayabilirsiniz.

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.