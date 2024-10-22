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Sezen Aksu'nun unutulmaz eseri yeniden hayat buldu

“Beni Çok Sev” filminde seslendirdiği “Mühür Gözlüm” yorumuyla ve “Atatürk 1881-1919” filmindeki “Hey Onbeşli” ile “Asker Yolu Beklerim” türkülerine getirdiği özgün yorumla dikkatleri üzerine çeken Aysun Öztekin, bu kez Sezen Aksu külliyatının en nadide eserlerinden “Hazan”a yepyeni bir soluk getiriyor.

Sezen Aksu'nun unutulmaz eseri yeniden hayat buldu

Söz ve bestesi Sezen Aksu; aranjesi Ahmet Semih Erdoğan imzası taşıyan bu yepyeni yorum, melodik zenginliği ve duygu yüklü sözleriyle dinleyicilerin kalbinde özel bir yer edinmeye aday...

Sezen Aksu'nun unutulmaz eseri yeniden hayat buldu

Mix ve mastering’i Flört grubundan tanıdığımız deneyimli müzisyen Çağatay Kehribar tarafından yapılan şarkının 90'lı yılların esintilerini günümüzün modern estetiğiyle birleştiren klibinin yönetmenliğini ise İzzet Başlak üstlendi.  

 Öztekin duygularını şu sözlerle dile getirdi; "Müziğe gönül vermiş her 90’lar genci gibi, onun sözlerinin kucağında, nefesinin sıcağında büyüdüm. 1998 yılında rahmetli babamdan ısrarla istediğim “Adı Bende Saklı” albümünün nadidelerinden birini bir gün seslendirmek, hayalini bile kurmadığım bir şeydi, gerçek oldu. Müziğe verdiğim uzun aranın ardından, içimdeki ateşle, yeni heyecanlara, yeni şarkılara doğru yola çıktım. İlk göz ağrım, ilk teklim “Hazan” artık sizlerin… Birlikte göz göze söyleyeceğimiz günlere… 

“Hazan”, AVRUPA MÜZİK etiketi ile tüm dijital platformlarda yayında! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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