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Şevval Şahin'in kıyafeti Oscar'da giyilecek

Şevval Şahin'in Star Luxury Style defilesinde giydiği kıyafet, Oscar töreninde ünlü bir yıldız tarafından giyilecek.

Şevval Şahin'in kıyafeti Oscar'da giyilecek

Fast Couture'ün dünyadaki öncülerinden Star Luxury Style, Türkiye'deki ilk defilesini, geçen akşam Hilton Bomonti Hotel'de düzenlenen muhteşem bir sunumla gerçekleştirdi. İlk kez Türk moda severler ile buluşan markanın 36 parçadan oluşan Fast Couture 2024 SLS koleksiyonu, davetliler ve eleştirmenler tarafından çok beğenildi. Defilenin koreografisini ise uluslararası koreograf Ferhan Aral hazırladı.

Şevval Şahin'in kıyafeti Oscar'da giyilecek

İsmi sır gibi saklanan dünyaca ünlü bir star için hazırlanan çok özel tasarım, defilenin kapanış parçası olarak, yine podyumda Şevval Şahin tarafından sunuldu. Kıyafetin şu an ismi gizli tutulan ünlü bir yıldız tarafından Oscar töreninde giyeceği açıklandı. Defilenin finalinde ünlü markayı Türkiye’ye getiren iş insanı Derya Bağcı ve iş insanı Serdal Kara, birlikte podyuma çıkarak davetlileri selamladılar. Çok yakında ABD'nin Los Angeles şehrinin Beverly Hills semtinde yeni bir mağaza açacaklarını belirten iki iş insanı, Mısır Piramitleri konseptli bir çekim ve defile için sene başında Kahire’ye gidecekler. 

 
2024 Mart ayında ise, İstanbul’da yabancı ülke başkanlarının davetli olduğu çok özel ve büyük bir solo defile daha düzenleyeceklerini belirttiler.

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