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Sevgililer Enes Koçak ve Eylül Tumbar'ın AVM tarzı...

Sevgililer Enes Koçak ve Eylül Tumbar'ın AVM tarzı... İşte detaylar...

Sevgililer Enes Koçak ve Eylül Tumbar'ın AVM tarzı...

Enes Koçak, geçtiğimiz gün oyuncu sevgilisi Eylül Tumbar ile birlikte Zorlu Alışveriş Merkezi’nde objektiflere yansıdı. Öğle saatlerinde geldikleri Zorlu AVM’de bir süre mağazaları dolaşıp alışveriş yapan oyuncu çift, bayram öncesi sezonluk ürünleri inceledi.

 Sevgililer Enes Koçak ve Eylül Tumbar'ın AVM tarzı...

Alışveriş sırasında yanına gelen sevenleriyle uzun süre hatıra fotoğrafı çektiren ikili, muhabirlerin de fotoğraf isteğini kırmayıp objektiflere poz verdi. Kendimi hissedeceğim bir proje de bulunmak istiyorum açıklamasında bulunan Enes Koçak, gelen dizi ve film tekliflerini değerlendirdiğini söyledi. Her şeyin yolunda ve harika gittiğini belirten ikili, alışverişe kaldığı yerden devam etti. Şık AVM tarzlarıyla da sevenlerinin beğenisini toplayan ikili, alışverişlerini noktaladıktan sonra kendi araçları ile AVM’den ayrıldı.

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