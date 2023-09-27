Servet Kocakaya'dan Attila İlhan şiiri

İki yıl önce yayınladığı “Hayat Dediğin” EP’sinin ardından üretim sürecine giren Kocakaya, imza attığı farklı şarkıları ve projelerini yayınlamaya devam edecek.

Sanatçı ülkemizin en büyük şairlerinden Atilla İlhan’ın “Ben Sana Mecburum”unu kendisine besteleten duyguyu ve bunu otuz iki yıl sonra ortaya çıkışını; “Üniversite yıllarında, bu gezegenin kendine ait biricik bir dili olduğunu hissettiğimde, sanatsal her çalışmaya başka bir gözle bakmaya başlamıştım. Dünyanın neresinde olursanız olun, bir ezgiye, bir şiire veya bir romana aynı duygusal tepkileri verdiğimiz şey; bu gezegenin diliydi ve bunu hissedebilmiştim. Tam da bu zamanlarda tanıştım Attila İlhan ile. İnsanı kendisinin kaşifi haline getiren ne kadar dize varsa, Attila İlhan’ın ‘Ben Sana Mecburum’ şiirinde bir araya gelmiş, beni büyüledikçe büyülüyordu. Otuz iki yıl önce bestelediğimi zannedip, her yaşımda benimle değişen, saçlarına aklar düşen bu şarkıyı dinleyicilerle buluşturmanın zamanı geldi.” diyerek anlatıyor

Servet Kocakaya’nın bestesi ve yorumuyla “Ben Sana Mecburum” Febyo Taşel düzenlemesi ile özgün müzikte yeni nesil bir bakış açısınasahip özel bir şarkı olarak Bayhan Müzik etiketiyle arşivlerdeki yerini alıyor.

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