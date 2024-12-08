Şerif Gören hayatını kaybetti

22 Kasım’da evindeki merdivenlerden düşerek başını yere çarpan ve kaldırıldığı hastanede entübe edilen Şerif Gören (80) vefat etti. Bir süredir yoğumn bakımda tedavi gören sanatçının ölüm haberini Kültür ve Turizm Bakanlığı duyurdu.

18 yaşında başladığı sinema kariyerine sayısız film sığdıran yönetmen, Yılmaz Güney’in hapisteyken senaryosunu yazdığı ve kend

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