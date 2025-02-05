Teknik direktör Sergen Yalçın'ın kardeşi Gürsoy Yalçın hayatını kaybetti.

Gürsoy Yalçın uzun süredir yoğun bakımda tedavi görüyordu.

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