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Sergen Yalçın'ın acı günü!

Sergen Yalçın'ın acı günü!

Sergen Yalçın'ın acı günü!

Teknik direktör Sergen Yalçın'ın kardeşi Gürsoy Yalçın hayatını kaybetti.

 Sergen Yalçın'ın acı günü!

Gürsoy Yalçın uzun süredir yoğun bakımda tedavi görüyordu.

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