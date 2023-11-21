  • Video Galeri Foto Galeri
SnobMagazin.com

Serenay Sarıkaya'nın annesi Ümran Seyhan ile Cansu Tosun'un babası Kenan Tosun bu defa kaçmadı!

Serenay Sarıkaya'nın annesi Ümran Seyhan ile Cansu Tosun'un babası Kenan Tosun bu defa kaçmadı! İşte detaylar...

Serenay Sarıkaya'nın annesi Ümran Seyhan ile Cansu Tosun'un babası Kenan Tosun bu defa kaçmadı!

Snob Magazin'in ortaya çıkardığı Serenay Sarıkaya'nın annesi Ümran Seyhan ile Cansu Tosun'un babası Kenan Tosun'un yasak aşkının yankıları devam ediyor.

Serenay Sarıkaya'nın annesi Ümran Seyhan ile Cansu Tosun'un babası Kenan Tosun bu defa kaçmadı!
Serpil Tosun ile evli olmasına rağmen Ümran Seyhan ile aşk yaşayan Kenan Tosun, bu defa kaçmadı.

Serenay Sarıkaya'nın annesi Ümran Seyhan ile Cansu Tosun'un babası Kenan Tosun bu defa kaçmadı!
Daha önce gazetecileri görünce kaçan Ümran Seyhan ile Kenan Tosun, bu defa yan yana yürüdü.

Serenay Sarıkaya'nın annesi Ümran Seyhan ile Cansu Tosun'un babası Kenan Tosun bu defa kaçmadı!
Çift, hiçbir soruya cevap vermedi.

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.
  • 1
    KIZDIM
  • 1
    BEĞENMEDİM
  • 0
    SEVDİM
  • 0
    ÜZÜLDÜM
  • 0
    ŞAŞIRDIM
  • 0
    BEĞENDİM
  • 0
    GÜLDÜM
  • 0
    ALKIŞ

Yorumlar (0)

Bu içerik ile henüz yorum yazılmamış

İlginizi Çekebilir

‘Yargı’ya uluslararası büyük ödül!
  Magazin

‘Yargı’ya uluslararası büyük ödül!

Dilan Polat ile Engin Polat, meğerse Eylül Öztürk’le yakın arkadaşmış! Ortaya çıkan şok fotoğraf!
  Gündem

Dilan Polat ile Engin Polat, meğerse Eylül Öztürk’le yakın arkadaşmış! Ortaya çıkan şok fotoğraf!

Para kaçırdığı iddia edilen Eylül Öztürk'ten ilk açıklama geldi!
  Gündem

Para kaçırdığı iddia edilen Eylül Öztürk'ten ilk açıklama geldi!

Kıvanç Tatlıtuğ ile Beren Saat'in başrolünü oynadığı 'İstanbul İçin Son Çağrı' filminin yapılacak galasındaki o detay dikkat çekti!
  Magazin

Kıvanç Tatlıtuğ ile Beren Saat'in başrolünü oynadığı 'İstanbul İçin Son Çağrı' filminin yapılacak galasındaki o detay dikkat çekti!

Sevgilisi Dinç Aydoğdu ile evleneceği söylenen Hande Ataizi'den şok itiraf!
  Magazin

Sevgilisi Dinç Aydoğdu ile evleneceği söylenen Hande Ataizi'den şok itiraf!

Aleyna Tilki'den Twitter kararı
  Magazin

Aleyna Tilki'den Twitter kararı