Serenay Sarıkaya'nın annesi Ümran Seyhan ile Cansu Tosun'un babası Kenan Tosun bu defa kaçmadı!

Snob Magazin'in ortaya çıkardığı Serenay Sarıkaya'nın annesi Ümran Seyhan ile Cansu Tosun'un babası Kenan Tosun'un yasak aşkının yankıları devam ediyor.



Serpil Tosun ile evli olmasına rağmen Ümran Seyhan ile aşk yaşayan Kenan Tosun, bu defa kaçmadı.



Daha önce gazetecileri görünce kaçan Ümran Seyhan ile Kenan Tosun, bu defa yan yana yürüdü.



Çift, hiçbir soruya cevap vermedi.

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.