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Seren Serengil'in acı günü

Seren Serengil'in acı günü. İşte detaylar...

Seren Serengil'in acı günü

Seren Serengil, Instagram'dan sevgilisi Mustafa Tohma'nın babasının geçirdiği trafik kazası sonrası hayatını kaybettiğini duyurdu.

 Seren Serengil'in acı günü

Mustafa Tohma'nın annesi ise iki yıl önce Kahramanmaraş merkezli gerçekleşen depremde hayatını kaybetmişti.

Seren Serengil'in acı günü
Serengil, "Maalesef Mustafa'nin babası Yusuf Tohma 'nin kullandığı arabaya ehliyeti olmayan üstelik içkili sarhoş birisi çarpıyor arabası 3 takla atıyor ve bu kişi adamı olay yerinde bırakıp kaçıyor hastaneye kaldırıldı fakat yaşam mücadelesini kaybetti .. Hatay başsavcılığının ve tüm emniyet birimlerini bu kişiyi yakalaması için göreve davet ediyoruz hem ehliyetsiz hem alkollü kasten adam öldürmek demektir bu... Üst üste annesini ve babasını kaybeden yol arkadasim Tohmaya ve acılı ailesine sabır diliyorum...." dedi.

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