Nevin Torun, 24 yıllık eşi Cenk Torun'a zina gerekçesiyle boşanma davası açmıştı.



Nevin Torun, eşi Cenk Torun'un Esaret dizisinde başrolü paylaştığı Faslı Mahassine Merabet ile birliktelik yaşadığını iddia etmişti.



Cenk Torun, bu haberleri avukatı aracılığıyla yalanlamıştı.



Seren Serengil de konuyla ilgili çok sert açıklamalarda bulundu. Nevin Torun'un arkadaşı olduğunu belirten şarkıcı, Nevin Torun ve oğlunun fotoğrafını paylaşıp, Cenk Torun'u suçladı.

Serengil, "Bu fotoğraftaki anne benim 25 yıllık arkadaşım. Çok iyi bir ailenin kızıdır kültürlüdür kariyer sahibidir müthiş bir kalp müthiş bir hayvanseverdir dostun alasıdır. 24 yıllık evlidir oğlunu harika bir şekilde büyüttü. Önümüzdeki yıl Londra'ya tıp okumaya gidiyor tam kocasıyla baş başa kalıp hayatlarının bu son bölümünü beraber geçirecekleri zaman dilimindeydiler ki eve bir bomba düştü. 20 yıl önce bir dizide oynamış sonraki süreçte şansı pek yaver gitmemiş hiçbir projede yer almamıştı eşi... Bu nedenle kocasından tek bir kuruş beklemeden 24 yıl boyunca evine bakıp çocuğunun tüm okul öğretim masraflarını kendi ailesiyle birlikte karşılamış, bir gün bile eşinden bir şey istememiş. Onu hiçbir zaman eksik hissettirmemiştir. Bütün birikimi eşi uzun yıllar hiçbir yerde çalışmadığı için kazandığını ailesine harcamış kendi adına tek bir birikim bile yapmamıştır. Birbirini seven herkes tarafından örnek gösterilen bir aileydiler. Birbirlerinin eksikliklerini tamamlamayı bildiler çünkü çok aşıklardı. Birbirlerine zaten öyle olmasa sevmeden hangi evlilik 24 yıl gidebilirdi... Yıllar sonra ilk defa geçen sene bir dizi teklifi aldı eşi ne olduysa oradan sonra oldu. Birçok şeyine şahit olduğum bu süreçte kız arkadaşıma bir buçuk yıldır canı acıttılarak göstere göstere ona ait olan hayatı çalmaya çalışan herkesin bilmesi gereken bir tek şey var ki bu O kadar kolay olmayacak bir heves için bir macera için... Kimse kimsenin ailesine bu kadar kolay yıkamaz burada daha fazla detaya girmeyeceğim mahkemede şahit olduğum her şeyi anlatmak için hazır olacağım. Bir kadının bir kadına yapacağı en büyük şiddet ailesine elinden almaya çalışmaktır. Nikahlı bir adamla da yaşayan kadının lügattaki anlamı çok onur kırıcı çok çirkin bir mertebedir kendine de bunu yaşatmamalıdır ve gençliğe de kötü örnek olmamalıdır. Türkiye'de ciddi bir aile erozyonu yaşanmaktadır herkesin aileye olan inancı sarsılmaktadır. Ben televizyon programlarında da ne zaman böyle bir vukuat olsa ailenin yanında olurum kaldı ki bu kız benim en yakın dostum. Sonuna kadar yanındayım. Evli insanların peşini bırakın kendi yaşlarınızda bekar bir sürü insan var. Geçmişi olmayan birini bulun sende sakin üzülme üzülmesi gereken üzülsün" dedi.

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