Seren Akıska’dan yeni cover

Türk pop müziğinin sevilen isimlerinden Seren Akıska, müzik dünyasına güçlü bir dönüş yapıyor! Romanya’nın anonim halk şarkılarından “Saraiman”, şimdi Türkçe sözlerle ve enerjik bir düzenlemeyle “Saraydan” adıyla yeniden hayat buluyor. Türkçe sözleri, müzik dünyasında sayısız hit parçaya imza atan Sadık Karan tarafından yazılan şarkının, dinamik ve modern aranjesi ise başarılı besteci ve aranjör Sonat Sözer imzası taşıyor. Melodiyle doğal bir uyum yakalayan Türkçe sözler, prozodik yapısıyla da dikkat çekiyor.

İlginç bir tesadüfle, aynı dönemde pek çok tanınmış sanatçının da bu anonim esere kendi yorumlarını getirmesi, “Saraiman”ın yalnızca Romanya’da değil, Türkiye’de de ciddi bir ilgi görmeye başladığını ortaya koyuyor. Romanya’da beşten fazla farklı versiyonu bulunan bu eser, “Saraydan” adıyla Türkçe müzikseverlerin listelerinde kendine özel bir yer edinmeye aday.

Şarkının enerjik ruhunu yansıtan klip ise Köksal Kaya yönetmenliğinde İzmir Urla’da çekildi. Renkli atmosferiyle dikkat çeken video klip, şarkının yaz enerjisini görsel olarak da tamamlıyor.

Seren Akıska’nın güçlü yorumu, Sadık Karan’ın etkileyici sözleri ve Sonat Sözer’in hareketli düzenlemesiyle, “Saraydan” yaz mevsiminin hitleri arasında yerini almaya hazırlanıyor. Şarkı ve video klip, tüm dijital platformlarda müzikseverlerle buluştu.

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