 Serdar Ortaç ev hapsinden sonra ilk defa sahnede!

Yasadışı bahis soruşturmasında 3 yıla kadar hapis cezası talep edilen Serdar Ortaç
"ev hapsi" şeklindeki adli kontrol
tedbiri kaldırılmasının
ardından ilk konserini
İstanbul’da JJ Arena'da verdi.
Yoğun ilginin olduğu konserde Serdar Ortaç dünden
bugüne hit tüm şarkılarını söyledi.
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