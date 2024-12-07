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Serdar Ortaç ev hapsinden sonra ilk defa sahnede!

Ünlü şarkıcı Serdar Ortaç ev hapsinden sonra ilk defa sahnede! İşte detaylar...

Serdar Ortaç ev hapsinden sonra ilk defa sahnede!

Yasadışı bahis soruşturmasında 3 yıla kadar hapis cezası talep edilen Serdar Ortaç

 Serdar Ortaç ev hapsinden sonra ilk defa sahnede!

"ev hapsi" şeklindeki adli kontrol

Serdar Ortaç ev hapsinden sonra ilk defa sahnede!
tedbiri kaldırılmasının

 Serdar Ortaç ev hapsinden sonra ilk defa sahnede!

ardından ilk konserini

 Serdar Ortaç ev hapsinden sonra ilk defa sahnede!

İstanbul’da JJ Arena'da verdi.

 Serdar Ortaç ev hapsinden sonra ilk defa sahnede!


Yoğun ilginin olduğu konserde Serdar Ortaç dünden

 Serdar Ortaç ev hapsinden sonra ilk defa sahnede!

bugüne hit tüm şarkılarını söyledi.

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