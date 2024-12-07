 Serdar Ortaç ev hapsinden sonra ilk defa sahnede!

Yasadışı bahis soruşturmasında 3 yıla kadar hapis cezası talep edilen Serdar Ortaç

"ev hapsi" şeklindeki adli kontrol



tedbiri kaldırılmasının

ardından ilk konserini

İstanbul’da JJ Arena'da verdi.



Yoğun ilginin olduğu konserde Serdar Ortaç dünden

bugüne hit tüm şarkılarını söyledi.

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.