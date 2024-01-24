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Sera Tübek bu kez ‘Müsaade Et’ diyor

“Gezegen” ve “Kaç Kovalan” şarkılarıyla iddialı bir çıkış yapan Sera Tübek, üçüncü teklisi “Müsaade Et” ile müzikseverlerin karşısında. Sera Tübek’in yeni şarkısı da öncekiler gibi kendi bestesi.

Sera Tübek bu kez ‘Müsaade Et’ diyor

İstanbul eğlence hayatının son dönemde adından en sık söz ettiren isimlerinden Sera Tübek, müzik yolculuğuna kendi besteleriyle devam ediyor. “Gezegen” ve “Kaç Kovalan” şarkılarıyla iddialı bir çıkış yakalayan başarılı sanatçı, şimdi de üçüncü single’ı “Müsaade Et”i müzikseverlerle buluşturdu.

Sera Tübek bu kez ‘Müsaade Et’ diyor


YILA DAMGASINI VURACAK

Sera Tübek, ilk iki şarkısında olduğu gibi “Müsaade Et”in de söz ve müziğine imza attı. Şarkının düzenlemesi Bünyas Herek ve Alişan Göksu, mix mastering işlemleri ise Özgür Yurtoğlu tarafından yapıldı. 19 Ocak’ta RS House Co. etiketiyle dijital platformlarda yayınlanan şarkı, yeni yıla damgasını vurmaya aday!

Sera Tübek bu kez ‘Müsaade Et’ diyor


MÜZİKSEVERLERDEN KLİBE TAM NOT

“Müsaade Et”in video klibi de şarkıyla birlikte müzik platformlarındaki yerini aldı. Yönetmen koltuğunda Cem Bilgiç’in oturduğu klibin çekimleri, Kocaeli-Gebze’ye bağlı Ovacık Köyü’nde yapıldı. Sera Tübek için klibin iç çekim ve dış çekimlerine özel birçok farklı styling tasarlandı. Hikâyesi ve kurgusu üzerinde geniş bir ekibin hummalı bir çalışma yürüttüğü klip büyük beğeni topladı.

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