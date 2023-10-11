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Şener Şen, Ata Demirer'in setini ziyaret etti

Şener Şen, Ata Demirer'in setini ziyaret etti. İşte detaylar...

Şener Şen, Ata Demirer'in setini ziyaret etti

Şener Şen, akşam saatlerinde Ata Demirer, Uğur Yücel, Esra Bilgiç, Lale Mansur ve Altan Erkekli gibi isimlerin başrolünü paylaştığı 'Bir İhtimal Daha Var' dizisi setini ziyaret etti.

Şener Şen, Ata Demirer'in setini ziyaret etti
Demirer, o anları Instagram'dan paylaştı.

Şener Şen, Ata Demirer'in setini ziyaret etti
Komedyen, "Ustamız, kalbimizin sahibi Şener Şen hocamız setimizi ziyaret etti" diye yazdı.

Şener Şen, Ata Demirer'in setini ziyaret etti
Şen, oyuncularla sohbet etti.

Şener Şen, Ata Demirer'in setini ziyaret etti

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