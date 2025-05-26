 Şenay Lambaoğlu ve Erhan Ertürk boşandı!

2019 yılında evlenen ünlü caz şarkıcısı Şenay Lambaoğlu ve haber spikeri Erhan Ertürk geçtiğimiz günlerde sessiz sedasız boşandı.

Uzun süredir anlaşmazlık yaşayan çift kavga-gürültü etmeden dostça yollarını ayırdı.

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