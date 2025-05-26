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Şenay Lambaoğlu ve Erhan Ertürk boşandı!

Ünlü çift Şenay Lambaoğlu ve Erhan Ertürk boşandı! İşte detaylar...

Şenay Lambaoğlu ve Erhan Ertürk boşandı!

2019 yılında evlenen ünlü caz şarkıcısı Şenay Lambaoğlu ve haber spikeri Erhan Ertürk geçtiğimiz günlerde sessiz sedasız boşandı.

 Şenay Lambaoğlu ve Erhan Ertürk boşandı!

Uzun süredir anlaşmazlık yaşayan çift kavga-gürültü etmeden dostça yollarını ayırdı.

 

 Şenay Lambaoğlu ve Erhan Ertürk boşandı!

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