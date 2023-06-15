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Sena Şener en iyi rock müzik sanatçısı ödülünü aldı

Son on yılın en iyi kadın vokalleri arasına genç yaşına rağmen girmeyi başaran Sena Şener, 20. Radyo Boğaziçi Müzik Ödüllerinde En İyi Rock Müzik Sanatçısı seçildi.

Sena Şener en iyi rock müzik sanatçısı ödülünü aldı

İlk ödülünü 18 yaşında alan genç sanatçı ikinci ödülünü aldıktan sonra sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda ' kendimi ve müziğimi keşfetme sürecinde birçok farklı Sena gördüm. En derin nefesi  rock müzikte alacağımı ve seçileceğimi gerçekten düşünmezdim. Desteğiniz ve sevginiz için çok teşekkür ederim' dedi.

Sena Şener en iyi rock müzik sanatçısı ödülünü aldı

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