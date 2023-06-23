  • Video Galeri Foto Galeri
SnobMagazin.com

 Şevval Sam’dan sevdiği şarkılar  

Şevval Sam yeni albümü ‘Rock’ı Severiz’i  ‘Hep Yeni Kal’ın Esma Sultan’da düzenlediği lansman davetinde ilk kez izleyenlere sundu. Sam, albümde yer alan ‘Bir Derdim Var’, ‘Aman Aman’, ‘Gülpembe’ ve ‘Haydi gel İçelim’ gibi 12 adet ikonik rock şarkısını alaturkayla buluşturarak, orijinal formundan çıkarıp daha minimalist bir yaklaşımla yeniden düzenledi.

 Şevval Sam’dan sevdiği şarkılar  

 

Şevval Sam, zamanlarının en iyi bestelenmiş ve yorumlanmış 12 adet kült şarkısını, estetiğinden ve özünden bir şey kaybetmeden, dinleyicilerinin yeniden deneyimlemesini, ince saz dediğimiz, kanun, keman, klarnet ve ritim enstrümanlarıyla sağlıyor. 

Sam ‘Rock’ı Severiz’ismini verdiği albümündeki 12 parçayı, 14 Haziran Çarşamba akşamı Esma Sultan’da,‘Hep Yeni Kal’ın organize ettiği lansman davetinde tanıttı. Albümdeki ilk dört şarkı olan ‘Bir Derdim Var’(Mor ve Ötesi), ‘Aman Aman’ (Duman), ‘Haydi Gel İçelim’ (Yüksek Sadakat) ve ‘Gülpembe’ (Barış Manço) parçaları eş zamanlı olarak Spotify üzerindende yayınlandı. Albümdeki diğer parçalar sonbahara kadar dinleyicilerle buluşacak.  

 Şevval Sam’dan sevdiği şarkılar  

‘Hep Yeni Kal’ tarafından organize edilen lansman davetine Sam’ın, müzisyen ve oyuncu dostlarının yanı sıra yaklaşık 400 kadar davetli katıldı.  

ROCK ŞARKILAR ALATURKAYLA BULUŞUYOR 

Lansmanda bir konuşma da yapan Şevval Sam bazı şarkıların kendisi için zamansız, olduğuna dikkat çekti. “Hele bazı şarkılar vardır ki, ruhumuza işlemiş, hikayemizde yer etmiş, kalbimize imza atmış şarkılardır onlar…” diyen Sam şöyle devam etti: “Şimdiye kadar yeni şarkıların eski formda deneyimlenmesi örneğine rastlamamıştım. Aklıma sevdiğim bazı güncel şarkıların, bizim en aşina olduğumuz alaturka formunda nasıl tınlayacağı geldi ve bunu deneyimlemek istedim. Neden olmasın dedim ve birbiriyle uzak gibi görünen iki farklı tarzı bir araya getirmeye karar verdim. Yapmak istediğim, rock şarkıları alaturkayla buluşturarak, orijinal formlarından çıkarmak, bambaşka bir formda, daha minimalist ve bizim ince saz dediğimiz alaturka formunda yeniden deneyimlemekti. Çünkü iyi bestelenmiş bir şarkı hangi elbiseyi giyerse giysin estetiğinden ve özünden bir şey kaybetmiyor!”

 

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.
  • 0
    BEĞENMEDİM
  • 0
    GÜLDÜM
  • 0
    ALKIŞ
  • 0
    BEĞENDİM
  • 0
    ŞAŞIRDIM
  • 0
    ÜZÜLDÜM
  • 0
    KIZDIM
  • 0
    SEVDİM

Yorumlar (0)

Bu içerik ile henüz yorum yazılmamış

İlginizi Çekebilir

Şevval Sam'ın sevgilisi ortaya çıktı
  Magazin

Şevval Sam'ın sevgilisi ortaya çıktı

Sena Şener en iyi rock müzik sanatçısı ödülünü aldı
  Magazin

Sena Şener en iyi rock müzik sanatçısı ödülünü aldı

Düğün Savaşı Mudanya'da başladı
  Magazin

Düğün Savaşı Mudanya'da başladı

Cihan Şimşek ile Sinem Şimşek evlendi
  Magazin

Cihan Şimşek ile Sinem Şimşek evlendi

Gazapizm'le muhteşem konser!
  Magazin

Gazapizm'le muhteşem konser!

Cengiz İmren’den ‘İhmal’ 
  Magazin

Cengiz İmren’den ‘İhmal’ 