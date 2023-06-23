 Şevval Sam’dan sevdiği şarkılar  

Şevval Sam, zamanlarının en iyi bestelenmiş ve yorumlanmış 12 adet kült şarkısını, estetiğinden ve özünden bir şey kaybetmeden, dinleyicilerinin yeniden deneyimlemesini, ince saz dediğimiz, kanun, keman, klarnet ve ritim enstrümanlarıyla sağlıyor.

Sam ‘Rock’ı Severiz’ismini verdiği albümündeki 12 parçayı, 14 Haziran Çarşamba akşamı Esma Sultan’da,‘Hep Yeni Kal’ın organize ettiği lansman davetinde tanıttı. Albümdeki ilk dört şarkı olan ‘Bir Derdim Var’(Mor ve Ötesi), ‘Aman Aman’ (Duman), ‘Haydi Gel İçelim’ (Yüksek Sadakat) ve ‘Gülpembe’ (Barış Manço) parçaları eş zamanlı olarak Spotify üzerindende yayınlandı. Albümdeki diğer parçalar sonbahara kadar dinleyicilerle buluşacak.

‘Hep Yeni Kal’ tarafından organize edilen lansman davetine Sam’ın, müzisyen ve oyuncu dostlarının yanı sıra yaklaşık 400 kadar davetli katıldı.

ROCK ŞARKILAR ALATURKAYLA BULUŞUYOR

Lansmanda bir konuşma da yapan Şevval Sam bazı şarkıların kendisi için zamansız, olduğuna dikkat çekti. “Hele bazı şarkılar vardır ki, ruhumuza işlemiş, hikayemizde yer etmiş, kalbimize imza atmış şarkılardır onlar…” diyen Sam şöyle devam etti: “Şimdiye kadar yeni şarkıların eski formda deneyimlenmesi örneğine rastlamamıştım. Aklıma sevdiğim bazı güncel şarkıların, bizim en aşina olduğumuz alaturka formunda nasıl tınlayacağı geldi ve bunu deneyimlemek istedim. Neden olmasın dedim ve birbiriyle uzak gibi görünen iki farklı tarzı bir araya getirmeye karar verdim. Yapmak istediğim, rock şarkıları alaturkayla buluşturarak, orijinal formlarından çıkarmak, bambaşka bir formda, daha minimalist ve bizim ince saz dediğimiz alaturka formunda yeniden deneyimlemekti. Çünkü iyi bestelenmiş bir şarkı hangi elbiseyi giyerse giysin estetiğinden ve özünden bir şey kaybetmiyor!”

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