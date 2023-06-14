  Şevval Sam'ın sevgilisi ortaya çıktı

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Yasak Elma dizisiyle altı senedir izleyiciyle buluşan Şevval Sam, kalbini Cem Topçuoğlu‘na kaptırdı.

Topçuoğlu reklamcılık sektörünün önde gelen başarılı isimleri arasında yer alıyor.



Topçuoğlu geçen günlerde “Yasak Elma” dizisinin Esma Sultan Yalısı‘ndaki veda partisinde de sevgilisine eşlik etti.

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