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Şevval Sam'ın sevgilisi ortaya çıktı

Ünlü santçı Şevval Sam'ın sevgilisi ortaya çıktı. İşte haberin detayları...

Şevval Sam'ın sevgilisi ortaya çıktı

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Yasak Elma dizisiyle altı senedir izleyiciyle buluşan Şevval Sam, kalbini Cem Topçuoğlu‘na kaptırdı.

  Şevval Sam'ın sevgilisi ortaya çıktı

Topçuoğlu reklamcılık sektörünün önde gelen başarılı isimleri arasında yer alıyor.

Şevval Sam'ın sevgilisi ortaya çıktı
Topçuoğlu geçen günlerde “Yasak Elma” dizisinin Esma Sultan Yalısı‘ndaki veda partisinde de sevgilisine eşlik etti.

Şevval Sam'ın sevgilisi ortaya çıktı

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