Şevval Sam aşk ile ilgili ser verdi sır vermedi

Mesleğinin avantajlarını kullandığını söyleyen Sam " Hem tatil hem iş yapıyoruz. Ama magazincilerin göremeyeceği yerlerdeyim. Benim yerime daha güzel ve genç arkadaşlarımız var. Onları çekersiniz " dedi.

Oyunculuk üzerine gelen soruya " Bir Sürü proje var özellikle yakın hissettiklerimde var. Fakat hemen başlayamam. Çünkü tempo çok fazla oluyor. Hele ki altı yıl sonra tekrardan dönmek daha zor olacaktır " dedi.

Yoğun tempoya nasıl dayanıyorsunuz sorusuna " Aktif dinleniyorum. Çünkü çok yoğun geçiyor gerçekten. Ama ben sahnedeyken daha çok keyif alıyorum" dedi. Yeni bir evlilik olacak mı sorusuna " Evlilik önemli herkese diliyorum. Herkes için güzel günler olsun fakat ben proje üretmekle meşgulüm" dedi.

ŞEVVAL SAM'A SOSYETİK İLGİ



Sahnesine kahve renkli swarovski taşlı bir elbiseyle çıkan güzel şarkıcı gözleri kamaştırdı. Bodrum'daki sevenlerine özel bir gece yaşatan Sam, ara ara yer verdiği kısa sohbetleriyle de kahkahalar eksik olmadı. Dillerden düşmeyen şarkılarıyla bir repertuar hazırlayan Sam " Hayatta üç önemli şey var. Bunlardan birincisi sağlık ikincisi aşk ve sonuncusu şanstır " dedi. İş ve Cemiyet dünyasından Levent Kızıl, Kadriye Olgar, Ayfer Toprak, Özlem Gürsel Yemeniciler ve Melkan Tabanlıoğlu Şevval Sam'ı dinlemeye gelenler arasındaydı.

Sesi ve sahne hakimiyetiyle hayranlarına unutulmazı zor bir akşam yaşatan Sam, güçlü alkışlar eşliğinde sahnesini noktaladı.

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