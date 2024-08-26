  • Video Galeri Foto Galeri
SnobMagazin.com

Semicenk'ten tarihi rekor!

Ünlü isim Semicenk'ten tarihi rekor! İşte detaylar...

Semicenk'ten tarihi rekor!

Art arda yayınladığı şarkılarla dinlenme rekorları kıran Semicenk,

 Semicenk'ten tarihi rekor!

yeni yayınladığı ‘Geçiyor Zaman’ EP’si ile birlikte yeni bir başarıya imza attı.

Semicenk'ten tarihi rekor!
Spotify platformunda aylık 7 milyon dinleyiciyi geçerek,

Semicenk'ten tarihi rekor!
açık ara farkla tarihin rekorunu kırdı.

 Semicenk'ten tarihi rekor!

Spotify’da tüm zamanların en çok dinlenen Türk sanatçısı olarak zirvede yerini aldı.

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.
  • 1
    SEVDİM
  • 1
    BEĞENDİM
  • 1
    GÜLDÜM
  • 1
    ALKIŞ
  • 0
    ÜZÜLDÜM
  • 0
    KIZDIM
  • 0
    ŞAŞIRDIM
  • 0
    BEĞENMEDİM

Yorumlar (0)

Bu içerik ile henüz yorum yazılmamış

İlginizi Çekebilir

Özcan Deniz abisi Ercan Deniz'den sonra bu defa kardeşi Yurda Gürler ile tartıştı!
  Magazin

Özcan Deniz abisi Ercan Deniz'den sonra bu defa kardeşi Yurda Gürler ile tartıştı!

Ünlü şarkıcı Zeynep Bastık'tan bikinili pozlar
  Magazin

Ünlü şarkıcı Zeynep Bastık'tan bikinili pozlar

Ferman Toprak Bodrum'da lahmacuna verdiği parayla şok etti!
  Magazin

Ferman Toprak Bodrum'da lahmacuna verdiği parayla şok etti!

TYGA, İstanbul'da sahne aldı
  Magazin

TYGA, İstanbul'da sahne aldı

Gözde Kansu, doğum gününü Kaz Dağları'nda yoga kampında kutladı
  Magazin

Gözde Kansu, doğum gününü Kaz Dağları'nda yoga kampında kutladı

Ünlü oyuncu Murat Göçmez rolü için kebapçıdan çıkmıyor!
  Magazin

Ünlü oyuncu Murat Göçmez rolü için kebapçıdan çıkmıyor!