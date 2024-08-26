 Semicenk'ten tarihi rekor!

Art arda yayınladığı şarkılarla dinlenme rekorları kıran Semicenk,

yeni yayınladığı ‘Geçiyor Zaman’ EP’si ile birlikte yeni bir başarıya imza attı.



Spotify platformunda aylık 7 milyon dinleyiciyi geçerek,



açık ara farkla tarihin rekorunu kırdı.

Spotify’da tüm zamanların en çok dinlenen Türk sanatçısı olarak zirvede yerini aldı.

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