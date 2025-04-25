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Selin Soydan'ın deprem itirafı!

Ünlü oyuncu Selin Soydan'ın deprem itirafı! İşte detaylar...

Selin Soydan'ın deprem itirafı!

2023 Miss Model Of Türkiye birincisi Selin Soydan, Nişantaşı City's'de görüntülendi.

 Selin Soydan'ın deprem itirafı!


Depremden korktuğu için kendisini dışarı attığını söyleyen oyuncu, "Evde yakalandım depreme, tek başımaydım çok korktum. Gürültüyle fark ettim. Camlar sallandı.

 Selin Soydan'ın deprem itirafı!

İzmir depreminden sonra bende deprem korkusu oldu.

 Selin Soydan'ın deprem itirafı!

Korkudan İzmir'deki ailemin yanına gitmeyi düşünüyorum bir kaç gün. Yeni binada oturuyorum.

 Selin Soydan'ın deprem itirafı!


Yedi katlı, en üstteyim. Herkes gibi endişeliyim" dedi.

 Selin Soydan'ın deprem itirafı!


Soydan, "Deprem anında aklınıza ne geldi?" sorusuna, "Direk ailem aklıma geldi. Telefon ve cüzdanımı almayı düşündüm. Deprem çantası hazırladım hemen.

 Selin Soydan'ın deprem itirafı!

Su, ufak atıştırmalıklar ve el feneri gibi şeyler koydum. Bugün düdük alıp koyacağım" yanıtını verdi.

 Selin Soydan'ın deprem itirafı!

Projelerinden bahseden Soydan, "Senaryolar var. Görüşmeler devam ediyor. Oyunculuk üzerine eğitim almaya devam ediyor" şeklinde konuştu.

 Selin Soydan'ın deprem itirafı!

Tescilli güzel olan oyuncu, "Modelliğe de devam ediyorum. İkisini de aynı anda yürütüyorum. Yoğun ama güzel seviyorum" ifadelerini kullandı.

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