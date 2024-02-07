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SnobMagazin.com

Selin Genç’ten sürpriz anlaşma

Güzel oyuncu Selin Genç, menajeri ile birlikte İtalya’da dünyaca ünlü isimlerin yüzü olduğu takı markasının sahibi Giorgio Damiani ile bir araya geldi.

Selin Genç’ten sürpriz anlaşma

Damiani, Selin Genç ile görüşmelerini sosyal medya hesabından yapmış olduğu bir paylaşım ile duyurdu. Yakın zamanda üçüncü kez İtalya’ya giden Selin Genç, dünyaca ünlü marka ile çalışmalarını yakında açıklamaya hazırlanıyor.

Selin Genç’ten sürpriz anlaşma

Geçmişte Jennifer Aniston’un marka yüzü olduğu, Charlize Theron, Sharon Stone gibi isimlerin Oscar töreninde giydiği takılara sahip olan marka, Türkiye’den Selin Genç ile anlaşma masasına oturdu. Selin Genç, Teşkilat dizisinde Sena karakteri ile izleyici ile buluşmaya devam ediyor.

Selin Genç’ten sürpriz anlaşma

 

 

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